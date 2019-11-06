"زراعة النواب": بيان الحكومة لم يتطرق لمشاكل الفلاح

انتقد هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بيان الحكومة الذى القاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤخرا، مؤكدا انه لم يتطرق إلى قطاع الزراعة او مشكلات الفلاح، في الوقت الذى تمثل فيه الزراعة العمود الاساسى للاقتصاد، كما يمثل الفلاحون نحو ٥٠ في المائة من الشعب.



جاء ذلك خلال كلمته باولى اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل "، وألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.



وأضاف أن الفلاحين سقطوا من حسابات الحكومة، فهناك عديد من المشكلات التي اثقلت كاهل الفلاح، في ظل صمت الحكومة وعدم التزامها بالدستور، الذى نص على ضررورة توفير مستلزمات الإنتاج بسعر مناسب، وأيضا الزم الدستور بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر عادل.



وتابع الحصرى،:"الفلاح حاليا عنده قتيل في البيت، وهو القطن، الذى لا يعرف تصريفه او بيعه"، مضيفا، ان الحكومة أعلنت عام ٢٠١٨ عن انها ستشترى القطن بسعر ٢٧٠٠ للقنطار، ولكن لم يحدث،، كما ان العام الحالي، أعلنت انها لن تحصل على القطن أيضا، ما جعل الفلاح فريسة للتجار المستغلين.





