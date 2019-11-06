الأنبا نيقولا: الإنجيل يوصى زوجة الكاهن بأن تكون رصينة وغير نمامة

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "صفات زوجة الكاهن".



وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إن الخوريَّة هي زوجة الكاهن. ويوصيها الرسول بولس أن تكون "رصينة، غيرَ نمَّامة، مُتَقَشِّفَة، أمينة في كلّ شيء" في رسالته الأولى إلى تلميذه تيموثاوس".



وأضاف أن: "هذا كلّه لا يعني أنَّ "الخوريَّة" مُقَيَّدَة في حياتها وتصرُّفِها. فلا تفرضُ الكنيسة عليها أموراً تُقَيِّدُ زوجها الكاهن، فهي تشارك بصمت وخفر زوجَها الكاهن رسالته، تشجّعه، تدعمه وتقوّي معنويّاته".



وتابع أن :"الخوريَّة زوجة الكاهن عليها أن تكون زوجة صالحة تُيَسِّرُ أحوال بيتها وأولادها حتى يَسْهُلَ انصراف رجلها إلى رعيَّته، وأن لا تتدخّل في ما لا يعنيها في أمور زوجها الكاهن وشؤون الرعيَّة، فهي ليست كاهنة، لذلك على زوجها الكاهن أن يكون حكيماَ يعرف أن يدبِّرَ شؤونَ بيتِه لكي يستطيع أن يعتنيَ بكنيسة الله (1 تيموثاوس 3: 5)، فيدبِّرَ شؤون الرعية المؤتمن هو عليها، بدون خلط بين شؤونَ بيتِه وشؤون الرعية في عمل الخورية، والكتمان لأسرار الرعيّة فضيلة كبيرة عنده".

