"المصرية للجملة": تشغيل فرعي تجزئة للشركة بقنا لتوفير السلع

قال المحاسب أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم تشغيل فرعين للتجزئة بمحافظة قنا خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المقام حاليًا في منطقتي فرشوط وقنا.



وأكد في تصريح خاص للدستور، أن فرعي التجزئة هايبر ماركت لتوفير كل السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بتخفيضات 25%.



وتابع: هذه الفروع ستوفر السلع البديلة للخبز علي البطاقات التموينية، فضلًا عن الخضروات والفاكهة والحصول علي منتجاتها من جهاز المشروعات الوطنية من خلال مشروعات الصوب الزراعية.