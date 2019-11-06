نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

شيع العشرات جثمان مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة بعدما وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.



وحرصت فاتن الحلو، مدربة الأسود الشهيرة، زوجة شقيق المتوفي، وعدد من نجوم السيرك على المشاركة في تشييع الجنازة، بمشاركة عدد من أقاربه.



وتوفي محمد الحلو، صباح اليوم، بعد تدهور حاد في حالته الصحية، أدى إلى دخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي.



وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن أسرته قررت إقامة العزاء الجمعة المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.