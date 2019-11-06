الأزرق للعذراء والأخضر للصليب .. دلالات الألوان في الكنيسة

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "ملابس رعاة كنيسة الروم الأرثوذكس".



وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إن التراث الليتورجي في كنيستنا الأرثوذكسية –كنيسة الروم الأرثوذكس- تراث غني حتى أنه يشمل أيضًا معاني ألوان حلل الأساقفة والكهنة مسيحيًا، وكذلك تحديد ألوان الحلل التي تستخدم في الخدمة الليتورجية للأعياد وللأحداث المقدسة للكنسية".



وأضاف: "أن معاني الألوان المختلفة تُعيّن على عدة نواحي فالأبيض للضوء النقي من طاقة الله، والأخضر للون الحياة وللروح القدس وخشبة الصليب، والبنفسجي لآلام المسيح، والأحمر الداكن (الغامق) لدم المسيح على الصليب ودماء الشهداء، والأزرق للعذراء، والذهبي لغنى عطاء الروح القدس، والأحمر الفاتح للشعلة النارية للشخص الروحاني، والأسود هو تقليديا لون الموت والحداد".



وأوضح أن أهم الأعياد والأحداث المقدسة للكنيسة التي عليها حُددت الألوان الأكثر شيوعًا لحُلل رجال الدين في الخدمة الليتورجية "القداس"، والتي يمكن أن توحد في المجموعات الأساسية فلأيام الأعياد وأيام الاحتفال بالمسيح، والأنبياء، والرسل، ورؤساء الكهنة والكهنة القديسين، اللون الذهبي (أصفر) من جميع الألوان.



ولأعياد وأيام الاحتفال بتذكار العذراء، والقوات السماوية، والعذارى القديسات، اللونين الأزرق الفاتح والأبيض، ولأعياد وأيام الاحتفال بتذكار صليب المسيح. اللون البنفسجي أو الأحمر الداكن، ولأحد الشعانين، وعيد عيد العنصرة، ويوم الإثنين التالي للعنصرة. اللون الأخضر من جميع درجات اللون، ولأعياد وأيام الاحتفال بتذكار الشهداء، اللون الأحمر، مع مراعاة أنه في يوم الخميس المقدس، يتم ارتداء حُلة حمراء داكنة، على الرغم من أن الكنيسة لا تزال مغطاة بالأسود.



ولأعياد وأيام الاحتفال بتذكار القديسين الرهبان، الزاهدون، والمتبلهون للمسيح، اللون الأخضر، وخلال فترات الصوم، اللون الأزرق الداكن والأرجواني والأخضر الداكن والأحمر الداكن، كما يستخدم اللون الأخير مع الحلي الذهبية أو الملونة أساسًا لأيام الصوم الكبير، في أيام الآحاد والأعياد من هذه الفترة، وفي للجنازات، كقاعدة عامة، اللون الابيض، إشارة إلى قيامة المسيح من بين الأموات.



