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عالم

الجيش العراقي: سنعتقل كل من يحاول قطع الطرق

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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حذر المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبدالكريم خلف، المتظاهرين من أن قطع الطرق يعرقل حركة الشحنات النفطية، مؤكدًا أنه يمكن للمتظاهرين اللجوء إلى الوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم.

وقال "خلف" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن العراق لديه التزامات بالحفاظ على موانئ النفط، مشددًا على حق التظاهر السلمي بعيدًا عن العنف.

ودعت القوات المسلحة العراقية، المتظاهرين الشباب إلى تجنب العنف وعدم الاقتراب من القواعد العسكرية، مشيرة إلى أن حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض.

وذكر المتحدث باسم الجيش العراقي، أن مواقع التواصل الاجتماعي وجيوشا إلكترونية تحرض الشباب، لافتًا إلى أن العالم يراقب ويتابع عن كثب ما يحدث في العراق، كما شدد على الفرق بين متظاهر ومخرب يستغل التظاهرات.

وأكد، أن خلية الأزمة في انعقاد دائم وتضم أيضًا قادة الأجهزة الأمنية، قائلًا: "سنعتقل أي شخص يحاول قطع الطرق وستتم إحالته للقضاء"، فيما أشار إلى أن بعض المتظاهرين يعمد إلى ارتداء الزي العسكري.
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