القصبي: بيان الحكومة متزن والأزمة في الموظفين (فيديو)

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم المشكلة للرد على بيان الحكومة، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك أمورًا جيدة، مؤكدًا أن ما تقدم به الوكيل من طلب بيان من كل لجنة بدقة ووضوح هو أمر جيد، قائلاً: "نريد أن نوضح ما حدث، نريد ألا نعمل إحباط للناس وأن يكون هناك مصداقية".



وأوضح القصبي أن هناك نقلة نوعية في الأمن وتحسين الاحتياطي النقدي والإسكان الاجتماعي، موضحًا أن معظم الأزمات التي يعاني منها المواطن هي الخدمات، مشيرًا إلى أن "هذا البيان متزن، ووضح الإيجابيات، وأن هناك أملًا وتفاؤلًا".



وكشف القصبي عن أن "سبب الأزمة هو الموظف الذي يجلس على مكتبه، وهذا القانون يترتب عليه حقوق المواطنين"، مشيرًا إلى أن "هناك بعض القوانين صدرت، وبصفتي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لم ينفذ فعليًا على أرض الواقع"، موضحًا: "أن هناك مشاكل بينية بين الوزارات لا بد أن نجد لها حلولًا".