تأجيل محاكمة 271 متهمًا في "حسم 2 ولواء الثورة"

أجلت المحكمة المختصة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، إلى جلسة 13 نوفمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2"، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازى شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.



وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.