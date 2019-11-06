قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي يحتفل بالمولد النبوى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، فأقيمت ورشة حكى "المختارات من كليلة ودمنة" بمدرسة الحرية الرسمية للغات، تحدثت فيها هجرة الصاوى عن أصل الكتاب الذى ألفه الحكيم بيديا لملك الهند دبشليم وترجمة عبدالله بن المقفع إلى اللغة العربية فى العصر العباسى وصاغه بأسلوبه الأدبى ليجذب القراء ويخلد الحكم والمواعظ التى ذكرت على ألسنة الطير والحيوانات



أعد قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى يومًا ثقافيًا لطلاب المدرسة، تضمن حوارا مفتوحا عن أصل عروسة المولد والاحتفال بها والآثار السلبية لتناول الحلوى، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية لرسم عروسة المولد، إلي جانب ورشة لعمل حلى من الخرز.