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الثقافة

"لا للعنف بين طلاب المدارس" مبادرة بثقافة أسيوط

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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يستمر قصر ثقافة أبوتيج، بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بالفتح فى تقديم فعاليات اليوم الثاني من "مبادرة لا للعنف بين طلاب المدارس"، تضمنت محاضرة عن "النجدة" ألقتها ايفون لطفي مسئول خط نجدة الطفل بالجمعية، حول مفهوم نجدة الطفل، وكيفية الدفاع عن النفس ومواجهة العنف الذي يتعرض، وما هي أشكال العنف.

ونظم نادي أدب بيت ثقافة أبنوب، أمسية بعنوان "تطور الرواية لتاريخية" بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، ولفيف من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط، والتي حاضرها أيمن رجب طاهر، تحدث عن نشأة الرواية التاريخية خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر في الغرب، فتنسب البداية للكاتب الأمريكي "ستيفن كرين" رواية "شارة الشجاعة الحمراء" ثم الاديب "والتر سكوت" ثم فيكتور هوجو، وأضاف أن الرواية العربية بدأت بالاقتباس والترجمة ثم كانت البداية عند "جورجي زيدان" ومن بعده "محمد فريد أبوحديد" مرورًا بجيل "نجيب محفوظ وعلي أحمد باكثير" إلى كتاب العصر الحديث منهم ربيع جابر وروايته "دروز بلغراد "رضوى عاشور" ثلاثية غرناطة"، كما تحدث الأديب والناقد أشرف عكاشة عن رصد الرواية التاريخية للتحولات الاجتماعية، وارتباط الصدق الفني بالصدق التاريخي في كتابة الرواية التاريخية، وضرورة وصف بيئة الزمن التاريخي للرواية بكل دقة، وتحدث عن تطور التكنيكات داخل الرواية، ودخول الكتابة النسوية لهذا المجال.

استقبل قصر ثقافة ديروط أطفال روضة إبداع الخاصة، وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها، كما تفقد الأطفال قاعة الهوايات والأنشطة، حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية وألعاب تجميع الأشكال والمكعبات، إلي جانب عرض أفلام سينما الأطفال واستمتع الأطفال بمشاهدة بعض الأفلام الكرتونية الممتعة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة في مسرح القصر. 

اختتمت مكتبة آل عابدين بموشا، فعاليات ورشة عمل الفنون التشكيلية للأطفال للفنانة نسرين شوقي، وتم شرح مفصل عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال، وتم التعبيرعن المولد النبوي الشريف.
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