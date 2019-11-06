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مصر

"جهاز المنيا": 113 مليون جنيه تكلفة تطوير 3 طرق بالمدينة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه تجري عملية تطوير أعمال الطرق بالمدينة، منها رصف المنطقة الثالثة بمشروع ابني بيتك بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأوضح فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه جار تنفيذ عملية رصف منطقة الـ140 فدانًا بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة تصل لنحو 28 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن جار الانتهاء من تنفيذ مشروع ازدواج طريق المنيا- أسيوط، من كمين الصفا حتى وصلة الجيش الحر، بالاضافة إلى الانتهاء من إنشاء وصلة الجيش حتى مشروع ابني بيتك، ثم الطريق الجنوبي بطول 4.5 كم بتكلفة 45 مليون جنيه.
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