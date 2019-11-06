الأنبا نيقولا يجيب عن سؤال: لما يمسك الأسقف عصا في يده؟

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "عصا الأسقفية".



وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن عصا الأسقفية هي عصا طويلة من المعدن أو الخشب تعلوها حيتان يتوسطهما صليب، دلالة على انسحاق الشيطان- والذي هو رمزًا للحية التي أغوت آدم وحواء- بالصليب الذي صلب عليه المسيح وبه خلص البشر من قبضة الشيطان".



وأضاف: "أن هذه العصا تشير إلى عصا موسى التي تحولت إلى حية وأكلت حية كهنة فرعون. وكذلك إلى الحية النحاسية التي رفعها موسى في البرية، والتي عندما كان ينظر إليها إنسان لدغته حية يحيا".



وعن السبب الذي يدفع المطارنة والأساقفة لإمساكها في يدهم أوضح أنها تبدي حقوق الأسقف الرعائية وسلطته الروحية، كما يقول الشماس عندما يدفعها إلى الأسقف: "عصا قوة يرسل لك الرب من صهيون فتسود فيما بين أعدائك"، وهي من ناحية تدل على أن الأسقف يستلهم قوة الصليب القيامية المرسلة من العلو في خدمته.



وأشار إلى أن من ناحية أخرى فالأسقف يمسك بها عندما يعظ، ليدل أنه بعصا الرب يسوس الكنيسة ويقطع بكلمته التعليمية فيها الأفكار الشيطانية الخارجة عن الإيمان الحق لأعداء الكنيسة ومقاومتها وضحدها، كما يقال في القداس الإلهي لكنيسة الروم الأرثوذكس: "أذكر يا رب أولا أبنا ورئيس كهنتنا (فلان) وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحُا مكرمًا معافًا مديد الأيام قاطعًا باستقامة كلمة حقك".

