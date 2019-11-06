"الزر اعة" تنظم دورة في مكافحة الآفات الحشرية

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة، دورة تدريبية تحت عنوان "عزل وتعريف وإنتاج الممرضات الحشرية لمكافحة الافات الزراعية" تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.



وأكد الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، أن انعقاد مثل هذه الدورات تزيد من كفاءة وخبرات الباحثين في مجال المكافحه الحيوية للآفات، وستكون ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى استيعاب كل من يريد التزود بالمعلومات والتقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال داخل المعهد.



وأضافت الدكتور نهى عبدالجليل، وكيل المعهد، أن الدورة ستعقد فى الفترة من ١١ إلي ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ من خلال خبراء متخصصين بمكون إنتاج المبيدات الحيوية تحت إشراف الدكتور أحمد عدلي، والذى أشار إلى أن محاور الدورة هي: التعريف بأهم أنواع الممرضات الحشرية، عزل وتعريف وانتخاب الممرضات، الإنتاج التجاري للممرضات الحشرية.



وقال إن آخر ميعاد للتقدم للدورة، غدًا الخميس، ولن يزيد عدد المتدربين عن ٢٠ شخصًا حرصًا على حصول المتدرب على أعلى قدر من الاستفادة.