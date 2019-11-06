البرلمان: 20 نوفمبر آخر موعد لتلقي تقارير بيان الحكومة (فيديو)

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المٌشكلة لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان، إن آخر موعد لتلقي تقارير اللجان النوعية بشأن بيان الحكومة، كل فيما يتعلق باختصاصها، 20 نوفمبر الجاري.



جاء ذلك في ختام أول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، وألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.



وأضاف الشريف، أنه عقب تلقي تقارير اللجان النوعية سيتم الدعوة لاجتماع آخر وتشكيل لجنة فرعية لصياغة مشروع تقرير اللجنة، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي للجنة حول بيان الحكومة، لعرضه على الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، الذي بدوره سيعرضه على النواب.



وأبدى الشريف ثقته في أن تقارير اللجان النوعية حول بيان الحكومة، لن تظهر السلبيات فقط، بل ستضم أيضا المقترحات والحلول.



وقال: "إننا نعبر بحق عن مجلس نواب، سواء في التشريع أو الرقابة، ونسعى خلال دور الانعقاد الأخير لتقديم كل ما نستطيع تقديمه للشعب المصري".