"مونديليز" تضخ 400 مليون جنيه استثمارات توسعية

ضخت مجموعة مونديليز العالمية- عملاق صناعة الشيكولاتة- 400 مليون جنيه، في أعمال توسيع مصانعها بمصر، مسجلة إجمالي استثمارات تُقدر بنحو 2 مليار جنيه.



وبحسب تصريحات صحفية، للمدير التنفيذي للشركة في شمال أفريقيا والمشرق، بلال شرباتي، فإن الشركة تصنع حوالي 97% من هذه العلامات التجارية في مصر، موضحًا أن المكون المحلي في هذه المنتجات إرتفع إلى نحو 50%.



وأضاف أن إدارات الشركة تمثل نحو 45% من إجمالي الإنتاج السنوي، وأنها صدرت بنحو 345 مليون دولار في أخر 3 سنوات، لحوالي 24 دولة حول العالم.



وتستثمر مونديليز، في مصر بثلاث مصانع، ويعمل في الشركة حوالي 1200 عامل بالإضافة إلى الموزّعين وعددهم 1200 موظف، إلى جانب 1300 وظيفة غير مباشرة، بحسب شرباتي.



وتمتلك الشركة 16 علامة تجارية تنتجها وتبيعها في السوق المصري، وتستحوذ على ما يقرب من نصف سوق الشيكولاتة في مصر، ومن أبرز منتجاتها شيكولاتة كادبري ديري ميلك وميلكا وماندولين، وبسكويت بوريو وأوريو.