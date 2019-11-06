"تذكرتي" تكشف تفاصيل بيع تذاكر مباريات أمم إفريقيا تحت 23 سنة

قال أحمد الرفاعي، مدير العمليات بشركة تذكرتي، إن شركة تذكرتي تعلن عن طرح تذاكر مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وبدأ العمل في استاد القاهرة لتدريب العاملين علي التعامل مع الجماهير والبوابات الإلكترونية أتكون بشكل مشرف لمصر.



وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن آلية العمل تتم لعدم بيع التذاكر في السوق السودة، بحيث أن المشجع يستلم التذكرة ولا يسمح لها بإعادة بيعها مرة آخرى لأنها مرتبطة بالبيانات الشخصية، وأي شكوي كانت تتلخص في الضغط الجماهيري على شراء التذاكر.



ولفت "الرفاعي" إلي أن بيع التذاكر لا يقتصر علي الشراء "أون لاين"، بل هيتم بيعها من خلال 30 فرعًا لأحد شركات الاتصالات.