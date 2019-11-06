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فن

انطلاق أول مهرجان مسرحى للمعاهد المتخصصة.. 3 ديسمبر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:31 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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تستعد الساحة الفنية والثقافية لاستقبال الدورة الأولي من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربى للمعاهد والكليات المتخصصة، في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر، تحت إشراف أكاديمية الفنون المسرحية المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل مصر، وخارجها.

يهدف المهرجان لتشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية، ويحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكانياتهم الفنية.

يقول الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان: شباب المعاهد الفنية في الوطن العربي هم قادة الحركة المسرحية علي مدار السنوات القادمة، لذلك أردنا أن يحدث تعارف بين هؤلاء الشباب، والمسرح الذي يتم تقديمه، فكان لا بد من إقامة مهرجان يساعد علي الاحتكاك مع هؤلاء، والتعارف في سن مبكرة علي المدارس المسرحية المختلفة، وبالفعل هناك دول عربية بدأت في هذا الأمر، ومصر هى قبلة الفن للعالم العربي، والأم التي تحتضن جميع الفنون.

وعن أسباب اختيار الإسكندرية لإقامة المهرجان قال: جاء بعد افتتاح الفرع الجديد للأكاديمية هناك، ويكون المهرجان أول أنشطته، بجانب أن الإسكندرية هى مدينة السحر والجمال وعاصمة الثقافة، خاصة فى الشتاء تتميز بالجو الرائع، لتنشيط الحركة السياحية والثقافية.
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