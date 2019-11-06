تحليل مخدرات لجميع العاملين بمركز ومدينة مطوبس

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أخذ عينات دم وبول من العاملين بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس في كفر الشيخ، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.



وتم أخذ عينات من عدد من العاملين بشكل مُفاجئ وفورى، تمهيدًا لإجراء تحليل المخدرات عليهم، كما تم أيضًا سحب العينات من بعض السائقين بالوحدة المحلية، وذلك في إطار سياسة الدولة بعمل تحليل للمخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.



من جانبه، أكد استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، استمرار الحملة حتى انتهاء كافة تحاليل المخدرات لجميع العاملين بمركز ومدينة مطوبس، مشيرًا إلى أن من يُثبت تعاطيه المواد المخدرة سيتم تطبيق اللائحة القانونية عليه دون مُحاباة لأحد.