العراق: 6 مليارات دولار خسائر الاقتصاد بسبب التظاهرات

أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن خسائر الاقتصاد بسبب التظاهرات بلغت نحو 6 مليارات دولار، قائلًا: ما يجري في أم قصر يسبب أضرارًا بالغة للوطن وتلحق الأذى بالاقتصاد.



جاء ذلك - منذ قليل - في مؤتمر صحفي في بغداد، وأكد القائد العام أن الوصول إلى أماكن الشركات الأجنبية النفطية غير مقبول على الإطلاق.



وفي ذات السياق، قال إنه يجرى التحقيق في سقوط كل قتيل وجريح، ولدينا ملفات لمن يقوم بعمليات التخريب واعتقلنا بعضهم ونلاحق الآخرين، كما أن هناك بعض الجهات تخرّب الكاميرات في مواقع حساسة، وهناك بعض المندسين الذين يجرّون المتظاهرين إلى أعمال غير صحيحة.



وأشار القائد العراقي، إلى صدور أمر بتعيين 200 ألف شاب في وظائف مختلفة مؤخرًا، ومستمرون في ذلك.