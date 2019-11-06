عادل عامر: السيسى أنجز العديد من المشروعات فى وقت قياسى

قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن المشروعات القومية التي تقوم بها قيادات الدولة المصرية تبنى على خطط استراتيجية للسابقين، لافتًا إلى أن العلاقة بين المواطن ووطنه علاقة جدلية حميمة، وكلاهما بحاجة للأخر.



وأضاف "عامر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن الخطة الاستراتيجية القومية العملاقة لتنمية سيناء تسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطنين.



وأشار "عامر" إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بكل القطاعات خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجاز العديد من المشروعات القومية في وقت قياسي بمعدلات غير مسبوقة، تسهم في تحسين أحوال المواطنين.