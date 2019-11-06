وفد من قيادات الإنجيلية يهنئ الأنبا دانيال لطفي بالسيامة

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك استقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية.



وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه القس أيمن راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس إيهاب سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ، جاءوا ضيفوا على الأنبا دانيال لطفي، بمقر المطرانية بالإسماعيلية.



وعن سبب الزيارة قال الأنبا باخوم إنها؛ لتهنئة الأنبا دانيال علي السيامة الأسقفية، كما شارك بالحضور الأب أندراوس فوزي راعي كاتدرائية القديس مرقس بمطرانية الإسماعيلية، والأب أرميا نشأت كنيسة العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ.

