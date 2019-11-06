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محافظات

ضبط 457 كيلو لحوم فاسدة في المنيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:24 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم بمراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات المحافظ لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 6 محاضر ضد أصحاب محلات الجزارة خلال عدد من الحملات على 4 مراكز بالمحافظة "أبوقر قاص، دير مواس، ملوي، بني مزار" بإجمالي 457 كيلو لحوم منها 403 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و54 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصًا على الصالح العام.
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