التضامن: 18.5 مليار جنيه قيمة تمويل "تكافل وكرامة"

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن قيمة التمويل المخصص لتنفيذ هذا البرنامج في موازنة العام المالي الحالي 20192020، تقدر بـ18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وقيمة الدعم للفئات المستحقة.



وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر المضافة للبرنامج 273 ألفًا، منهم 100 ألف أسرة جديدة و110 آلاف كانوا قيد الانتظار حتى إجراء القوميسيون الطبي، كما تحويل 44 ألفًا من ملفات الأيتام للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما تم العمل على سرعة النظر في مختلف التظلمات التي قدمت خلال الأعوام السابقة، ونتج عن ذلك عودة 18 ألف أسرة مستفيدة، مضيفة أن عدد الأسر التي تم نقلها من معاش الضمان إلى برنامج "تكافل وكرامة" وصل إلى 429 ألفًا و500 أسرة، إلى جانب زيادة القيمة الشهرية المنصرفة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125 و175 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة نحو 772 مليونًا سنويًا.



وفي ختام العرض، جدد رئيس الوزراء تأكيد حرص الدولة على استمرار تقديم الدعم لمختلف الأسرة المستحقة والمستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بما يسهم في مساعدتهم ودعمًا من الدولة لمواجهة أعباء المعيشة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنفيذ هذا البرنامج لزيادة عدد الأسر والقيمة المنصرفة لهم شهريًا.