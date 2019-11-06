خالد جلال ينعى مدرب الأسود "محمد الحلو"

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، مدرب الأسود والنمور بالسيرك القومى، الكابتن محمد الحلو، الذى وافته المنية، ورحل عن عمر ناهز الـ٧٠ عامًا.



وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إن الكابتن محمد الحلو حفر اسمه فى سجل نجوم فنانى السيرك العالميين، وترك لنا تاريخًا مشرفًا تفخر به مصر، وحقق شهرة عالمية فى مختلف الدول العربية والأجنبية، وكان رمزا من رموز عائلة الحلو التى تعد من أعرق العائلات المؤسسة لفن السيرك فى مصر.



وعلى المستويين الإنسانى والاجتماعى، لقب أبناء السيرك القومى الكابتن محمد الحلو بـ"عميد السيركاوية"، وكان بمثابة الأب والأخ لكل العاملين بالسيرك القومى، يقف بجوارهم ويساندهم فى كل المواقف الصعبة.



تزوج الراحل من ابنة مدربة الأسود والنمور الفنانة محاسن الحلو، والملقبة بالمرأة الحديدية، ولعب الفنان الحاضر الغائب الكابتن محمد الحلو، العديد من فقرات فنون السيرك، منها "استعراض الخيول، واستعراض الجمال، الميزان الطائر، التشكيلات (الدونس)، الجونجلير"، وهو أول من قام بعمل استعراض للأسود والنمور مع ٢١ أسدًا ونمرًا عام ١٩٨١، داخل حلبة السيرك القومى، أحد الصروح الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، وتواصل ابنتاه "لوبا، وأوسة الحلو" تقديم فقرة الأسود والنمور، واللتان تدربتا على يد والدهما بمهارة عالية.