روزالين البيه تشارك بسيناريو "توم" في ورشة بـ القاهرة السينمائى

تشارك الفنانة روزالين البيه، لأول مرة، في ورشة تطوير السيناريو التلفزيوني، التي ستقام خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المقبلة، ويقدمها مجموعة من أبرز خبراء هوليوود.



تتقدم "روزالين" بمشروع مسلسل تليفزيوني يحمل اسم "ثوم"، بعد تألقها كممثلة في عدد مع الأعمال الفنية، آخرها مسلسل "قابيل"، الذي عرض في رمضان الماضي، كما شاركت في بطولة المسلسل الأمريكي "رامي".



روزالين، كاتبة مسرح وسيناريو، لكن هذا المشروع هو الأول الذي تكتبه بمفردها، وكذلك أول عمل تلفزيوني لها.



وعن اهتمامها بالكتابة، رغم كونها ممثلة، أكدت أنها كاتبة وممثلة في آن واحد، واهتمامها بالسيناريو تضاعف بسبب كثرة عملها وتدريبها كممثلة في المسرح، لذلك الكتابة بالنسبة لها أهم شيء في أي عمل.