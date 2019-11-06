البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بختام التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار تصارع القوى البيعية والشرائية لشرائح مختلفة من المستثمرين، فخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.1 مليار.



وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 54. 0 %، بما يعادل 79.8 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى14709 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 2. 0 %، بما يعادل 1.09 نقطة ليغلق عند مستوى 544.8 نقطة، وسط ارتفاع كبير في قيمة التعاملات التي سجلت نحو 1.7 مليار جنيه، وهي الأعلى منذ ما يقرب من 6 أشهر، في الوقت الذي بلغت قيمة أحجام التداول نحو 139.6 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 22.9 ألف صفقة بيع وشراء.