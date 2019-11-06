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معرض ايجي بيوتي إكسبو لعام ٢٠١٩يختتم فعالياته بالقاهرة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:35 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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اختتمت فعاليات معرض ايجي بيوتي إكسبو لعام ٢٠١٩، أمس الثلاثاء، بعد مشاركة 15 دولة لهذا العام على رأسها الهند والصين وباكستان وغيرها.

وشهد المعرض في ختامه قبولا جماهيريات وكثير من المستثمرين العرب والأجانب، كما شهد تجمع كبري الصناعات تحت سقف واحد.

ويستهدف معرض إيجي بيوتي جميع الدوائر المهتمة والعاملة في صناعة التجميل بداية من المصنعين والتجار والوكلاء والمستوردين والموزعين والصيادلة وأصحاب صالونات الشعر والتجميل للتعرف على أفضل وأحدث المنتجات التجميلية في العالم.

كما يتيح المعرض الفرصة لكل الزوار المهتمين بصناعة التجميل لعقد اتفاقيات تعاون مباشرة مع الشركات العارضة من خلال برنامج تنسيق اجتماعات الأعمال خلال اليومين الأول والثاني، كما يتيح المعرض الفرصة لكل الزوار من الجمهور بالتعرف على منتجات الشركات العارضة والتمتع بالعروض والخصومات على المنتجات في اليوم الثالث والأخير من المعرض.
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