إزالة عقار مائل بمدينة ملوي في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، عقار مائل بأحد شوارع المدينة، بعد إخلائه من سكانه، حفاظًا على أرواحهم وأرواح المواطنين.



وأكد وجدي زقزوق، رئيس مدينة ملوي، أنه تابع أعمال تنفيذ قرار الإزالة لأحد العقارات المائلة بشارع الشهيد المتفرع من شارع العرفاني، وذلك عقب إخلاء العقار من سكانه، حفاظًا على أرواح المواطنين.



كما شدد المحافظ على رئيس الوحدة المحلية بالعمل على تأمين المنطقة والإسراع في إجراء حصر شامل لساكني العقار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكيفية دعم سكان العقار.



وأعلن رئيس مركز ملوي اليوم خلال متابعته أعمال الإزالة للعقار المائل، أنه تم إيقاف العمل مؤقتا بالترخيص الممنوح للعقار المجاور، لحين اتباع كافة الاحتياطات اللازمة لسند جوانب الحفر، وأكد استمرار أعمال الإزالة، حيث تم إزالة الطابق الرابع العلوي، وجاري استكمال باقي أعمال الإزالة.



وكان أحد العقارات الصادر لها قرار إزالة من الإدارة الهندسية بملوي قد تعرض لميل من الجهة الغربية، عقب حفر أساسات لعقار مجاور له.