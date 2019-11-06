عبدالعال يهنئ الرئيس السيسي بـ"المولد النبوي"

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .





وجاء نص البرقية كالتالي:



فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد



إنه لمن دواعي سروري أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى مولد نبي الرحمة والإنسانية والسلام، وخاتم الأنبياء محمد بن عبدالله "صلوات الله عليه وسلم"، الذي اختاره الله هادياً ونذيراً، وسراجًا منيرًا.



وهي ذكرى لبزوغ فجر جديد، عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى، وترسخ في نفوسنا وفي قلوبنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، والشعور بجلال ديننا السمح ونتوسم فيها معالم الطريق، ونأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا العظيم الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان والأعراق.



ونسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الطيبة، وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق ليعيش شعب مصر العظيم آمناً في سربه، عزيزًا في وطنه، وأن يصبح الوطن محورًا من محاور التنمية التي يسعى إليه الجميع بفضل إخلاصكم في خدمة الشعب الذي أودعكم أمانته واختاركم لتقودون مسيرته .... مسيرة البناء والأمن والرخاء.



حفظكم الله وحفظ كنانته

وكل عام وانتم بخير