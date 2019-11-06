رعب في الدقي.. قصة العقار 144 المائل بشارع التحرير (فيديو)

بدأت محافظة الجيزة بإزالة العقار رقم 144 بشارع التحرير بحي الدقي بسبب زيادة ميله بشكل مخيف مما أثار رعب الأهالى والمارة من سقوطة فجأة، ويعد العقار 144 واحد من أقدم العقارات الموجودة في شوارع الحي الراقي.



ويقول محمد على 60 عاما، صاحب المغسلة المجاورة للعقار، إنه من العقارات القديمة، وأنه مقيم فى المكان منذ زمن بعيد وأن العقار مائل منذ فترة ولكن ازداد ميله مؤخرا مما اضطر الأهالى للإبلاغ العديد من الجهات خوفا من سقوطه.



وتابع لـ"الدستور" أن بداية اكتشاف وضع العقار عند بدء أعمال الحفر لدخول الخط الثانى للمترو بشارع التحرير حيث قامت الادارة الهندسية بعمل مجسات ومعاينات لجميع عقارات الشارع تمهيدا لدخول معدات الحفر، حتى توقفوا عند العقار 144 بسبب عدم السلامة الإنشائية دون غيره وقام بإخطار السكان واللحى ثم تمكنوا من زرع أعمدة وخرسانات حول العقار لتجنب سقوطه.



وأوضح "علي" أنه اثناء مرور "بريمة الحفر"أمام العقار تم إخلائه من السكان وعودتهم مرة أخرى عقب الانتهاء.



من جانبه أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي، أن العقار سبق وأن صدر له قرار إزالة رقم 202 لسنة 1997 بإزالة العقار بالكامل لمخالفة السلامة الانشائية، مؤكدا مطالبة الحى للأهالي بإخلائه وإزالته أكتر من مرة دون استجابة وخاصة أن موقع العقار من المواقع المميزة بشارع التحرير بالدقي.



وأوضح عبد الفتاح فى تصريح خاص لـ"الدستور" أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بدأ الحى مساء أمس إزالة العقار المكون من 10 طوابق، مشيرا الى أن الأمر سيأخذ بعض الوقت لأن العمل سيكون يدويا حفاظا على أرواح المواطنين والمارة.



والتقى محافظ الجيزة التقي مع بعض السكان وأكد لهم حرص المحافظة على حياتهم وحياة المارة وسكان العقارات المجاورة.



وأوضحت محافظة الجيزة أن العقار صدر له قرار إزالة منذ عام 1997، ولجأ وقتها عدد من السكان إلى القضاء للطعن على القرار، وتم وقف الإزالة لحين صدور حكم نهائي.



وأكدت المحافظة أنها فرضت كردونا على الرصيف أسفل العقار لمنع مرور المارة بجانبه، كما تم التأكد من فصل المرافق عن العقار "غاز وكهرباء ومياه" لبدء الإزالة والهدم حفاظًا على العقارات المجاورة، وتحت إشراف لجنة هندسية من المحافظة.



كما أشارت المحافظة إلى أنه نهاية الشهر الماضي، رصدت لجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تزايد ميل العقار، مما يشكل خطورة على قاطني العقارات المحيطة، وكذلك صعوبة صيانة العقار.