نوال الزغبي تشعل إنستجرام بإطلالة شتوية جذابة (صورة)

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت "الزغبي" بإطلالة كاجوال شتوية جذابة، مرتدية بنطلون جينز، وتيشرت من اللون الرمادي، وجاكيت من اللون الموف، وحقيبة يد من اللون الأحمر، وحذاء رياضي من اللون الأبيض، معلقة عليها بقولها: "لا شئ يستمر أن لم يكن متبادل"، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، طرح أغنيتها الجديدة "برج الحمل" على طريقة الفيديو كليب، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي اعتمدت على غنائها باللهجة الخليجية، ومن كلمات عبداللطيف البناي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع حسام كامل، ومن إخراج بسام الترك.