بعد اقتحامه مقر "الموسيقيين".. صرف حمو بيكا من النيابة

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية برئاسة المستشار خالد أنور، اليوم الأربعاء، صرف "حمو بيكا" من سرايا النيابة، بعد التحقيق معه في واقعة اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اعتراضًا على رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط.



وحضر حمو بيكا إلى النيابة صباح اليوم، من تلقاء نفسه للإدلاء بأقواله في القضية برفقة محاميه، واستمر التحقيق لمدة ساعة داخل سرايا النيابة.



وكانت النيابة قد استمعت إلى ياسر قنطوش، محامى نقابة الموسيقيين في البلاغ رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، المقدم ضد المطرب الشعبي "محمد محمود مصطفى" الشهير باسم "حمو بيكا"، لأخذ أقواله في اتهامه باقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.



وفحصت النيابة "السيديهات" التي تم تفريغها من الكاميرات بمكان الواقعة، وتم تسجيل تعدي المتهم على الموظفين.