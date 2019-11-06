أبوشقة يطالب بـ"وزارة أزمات" للتعامل مع المشكلات قبل حدوثها

طالب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بـ"وزارة أزمات"، تتوقع أن حدوث المشكلة وتتعامل معها، بدلًا من أن يكون الشعب أسيرًا للشائعات وحروب الجيل الرابع.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، وحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.



وقال أبوشقة: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب، مؤكدًا أن أى تطور اقتصادى أو محاولات إصلاحية دون مواجهة الزيادة السكانية لن تكون لها أي جدوى.



واستنكر النائب، غياب دور الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرًا إلى أنها لا تؤدى دورها في مواجهة ما تتعرض له مصر من حروب الشائعات والجيل الرابع.



وشدد على أهمية فتح أبواب المسئولين أمام شكاوى المواطنين، قائلا: "فين الموظفين اللى بينزلوا الشارع ويسمعوا للناس؟"، مؤكدًا أن الأبواب المغلفة الوجه المقابل للفساد.



