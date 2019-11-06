اللقطات الأولى لضحايا عملية الطعن في الأردن

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن شخصًا أقدم، ظهر اليوم، في محافظة جرش بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح، ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه.

عرضت فضائية "الحدث"، عبر حسابها الرسمي علي موقع "تويتر"، مقطع فيديو يضم لقطات حصرية من داخل المستشفى الذي أُسعف إليه جرحى عملية الطعن في الأردن.وأسفر حادث طعن السياح في منطقة الجرش الأردني، عن إصابة عدد من السياح، ودليل سياحي وعنصر أمني، وفق ما أوردت مصادر رسمية.