7 ديسمبر.. معارضة سمية الخشاب على حبسها

حددت محكمة جنح الدقي جلسة 7 ديسمير المقبل، لنظر المعارضة المقدمة من الفنانة سمية الخشاب على الحكم الصادر ضدها بالحبس 3 سنوات لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.



كانت قد قضت محكمة الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، بمعاقبة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد للفنان أحمد سعد الذي أقام جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه.