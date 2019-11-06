ضبط 350 كيلو عرائس مولد النبي "مغشوشة" في أسوان

بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، شن مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية في أسوان، حملة تفتيش موسعة على جميع أماكن بيع وتداول حلوى المولد داخل الأسواق.



أسفرت الحملة عن ضبط 350 كيلو جرام من عرائس المولد مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم التحفظ عليها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



يذكر أن الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، قرر رفع حالة الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى محافظة أسوان، كما وقف الإجازات لجميع العاملين بأقسام الطوارئ داخل المستشفيات على مستوى المحافظة، موضحًا أنه سيتم توفير كل الأدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، بالإضافة إلى أكياس الدم بمشتقاته.