لطيفة توجه رسالة لجمهورها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة لطيفة، صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.



وظهرت لطيفة، في الصورة بمكياج قوي حاز على إعجاب متابعيها، وعلق علي الصورة قائلة:"ولله توحشتكم وما يشغلني عنكم كان.....ايه؟؟؟؟ حد يقلي".



وطرحت لطيفة ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.



