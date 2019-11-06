لطيفة توجه رسالة لجمهورها في أحدث ظهور لها
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:02 م
هدير شعراويطباعة
نشرت الفنانة لطيفة، صورة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.
وظهرت لطيفة، في الصورة بمكياج قوي حاز على إعجاب متابعيها، وعلق علي الصورة قائلة:"ولله توحشتكم وما يشغلني عنكم كان.....ايه؟؟؟؟ حد يقلي".
وطرحت لطيفة ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.
وظهرت لطيفة، في الصورة بمكياج قوي حاز على إعجاب متابعيها، وعلق علي الصورة قائلة:"ولله توحشتكم وما يشغلني عنكم كان.....ايه؟؟؟؟ حد يقلي".
وطرحت لطيفة ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.