رئاسة لبنان: إحالة 17 ملفًا للتحقيق.. ولا استثناء للمتورطين

أعلنت الرئاسة اللبنانية، منذ قليل، إحالة 17 ملفًا للتحقيق في تهم تتعلق بالفساد، مشددة على أنه لن يتم استثناء أي من المتورطين.



ويواصل اللبنانيون الاحتشاد في كل ربوع لبنان وتنظيم تظاهرات طلابية، احتجاجًا على الفساد والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك رغم استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه.



ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضًا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.