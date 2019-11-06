سفير مصر بجنوب إفريقيا يلتقي المشاركات بمنتدى حوار المرأة

التقى شريف عيسى، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، بالرموز الشبابية المشاركة في منتدى حوار المرأة الإفريقية.



أكد السفير المصرى خلال اللقاء، أن مصر زاخرة بنساء قائدات ورائدات في كل المجالات، وأن تواجدهن في منتدى حوار المرأة الإفريقية يعمل على تعزيز الحوار والتبادل الثقافي والتواصل بين الشعوب وتحقيق تواصل أكبر بين أجيال المستقبل في إفريقيا، معربًا عن سعادته بمشاركة رموز نسائية ورائدات مصريات في المنتدى، متمنيًا لهم إقامة طيبة في جوهانسبرج.



وأعربت رشا أرنست، إحدى رائدات الأعمال المصريات المشاركات في المنتدى، عن سعادة المشاركات جميعا باهتمام السفير وزيارته لهن بالمنتدى، فقد عبر سعادة السفير بزيارته عن مدى تقديره لدورهن وتمثيلهن للوطن في هذا التجمع الذي يضم ألف امرأة إفريقية.



وأكدت أن السفير حرص على التعرف إلى كل المشاركات والاستماع إلى سيرتهن الذاتية خلال اللقاء، والإشادة بدور المرأة المصرية في كل الأوقات. كما رحب بالإجابة على أسئلتهن حول الحياة في جنوب إفريقيا وبعض القضايا الإفريقية.



يشارك بمنتدى حوار المرأة الإفريقية هذا العام ١٦ مصرية من الرموز النسائية ورائدات الأعمال، ضمن مشاركة النساء الإفريقيات من ٥٠ دولة إفريقية. والمشاركات المصريات هن: رشا إرنست، شيماء خالد، ياسمين السيد، هالة فريد، اروى سامح، سما احمد حامد، روان السيد، دنيا عزيز، ميادة سيد، سيلفيا سعيد، مها جابر، إسراء صالح، انجي طلعت، أميرة شيرين، نيفين سعد، منى توفيق.

يعقد منتدى حوار المرأة الإفريقية في جوهانسبرج ويستمر حتى ٨ نوفمبر الجاري.



يذكر أن المنتدى بدأ في ٢٠١٨ بجنوب افريقيا، وهو منصة شاملة للحوار بين النساء الإفريقيات لتعزيز الحركة النسائية الإفريقية القارية نحو نظام بيئي جديد قائم على القيمة. ويهدف المنتدى في نسخته هذا العام إلى التركيز على صوت المرأة وقوتها كعوامل للتغيير.



وتتناول محاور المنتدى: المرأة والسلام والأمن، القيادة النسائية الافريقية، المساواة بين الجنسين بمثابة أداة للتغيير الاجتماعي.

