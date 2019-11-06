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محافظات

محامى مدير المدرسة المتهم بالتنقيب عن الآثار يكشف تفاصيل جديدة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
المنيا- على حسين
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كشف الدكتور علي يسري، رئيس هيئة الدفاع عن مدير المدرسة القومية بالمنيا، ياسر مصطفى عبد اللطيف، والمتهم مع 4 آخرين بالتنقيب عن آثار داخل المدرسة، والعثور على قطعة أثرية بحوزة أحد المتهمين، أمام تحقيقات النيابة العامة، أن مدير المدرسة كان في منزله، ولا يعلم عن وقوع الحادث الذي تم يومي الخميس والجمعة، أثناء قيام المدرسة برحلة مدرسية.

وقال الدكتور علي يسري إن النيابة العامة انتهت من تفريغ كاميرات المدرسة التي أوضحت عدم وجود علاقة بين المتهمين الأربعة ومدير المدرسة، بل إن الكاميرات أوضحت عمق الحفر والمتهمين الأربعة فقط، بينهم المتهم الثاني ويدعى محمود العباسي، ومعه خفير المدرسة محمد مخلوف، وطالب جامعي وموظف بالري، وكانوا داخل المدرسة باعتبار أن المتهم الثاني عضو في الجمعية التعاونية التابعة لها المدرسة، يقوم بأعمال صيانة وسحب المياه الجوفية التي تم اكتشافها أسفل المبنى الذي تم إخلاؤه، أمس الأول، بمعرفة مديرية التربية والتعليم.

وأشار المتهم الأول ياسر مصطفى، مدير المدرسة، خلال تحقيقات النيابة العامة، إلى أن جهاز اكتشاف المياه الجوفية عهدة المتهم الثالث وهو محمد فاروق كامل، وهو موظف بري المنيا؛ لسحب المياه الموجودة أسفل المبنى بعمق 7 أمتار، وليس 25 مترًا كما جاء في محضر تحريات المباحث.

وأكد المتهم أنه موجود في المدرسة منذ أكثر من 16 عاما حتى رقي لدرجة مدير المدرسة، ولم توجد له علاقة بالمتهمين سوى خفير المدرسة، الذي فوجئ عصر الخميس بدخول أجهزة الأمن التي تحفظت على معدات بدائية وليس أدوات حفر للآثار، كما أن أجهزة الأمن لم تعثر على قطع أثرية داخل المدرسة باعتبار أن المبنى غير مسجل أثريا وتاريخيا طبقا للمادة 91 لسنة 1981 والمعدلة من قانون الآثار، كما أن كاميرات المراقبة داخل وخارج المدرسة، والتي تم تفريغها، أثبتت أنه لا توجد آثار بحوزة المتهمين.

وألمح محامي المتهم الأول الدكتور علي يسري أن الإتلافات الموجودة بالمدرسة هي عبارة عن حفر بعمق 7 أمتار أسفل المبنى لوجود مياه جوفية تؤثر على سلامة المبنى، كما أن المتهمين الأربعة أصحاب صفة باعتبار أنهم يقومون بأعمال صيانة وليس حفر عن الآثار.

وكانت محكمة المنيا الجزئية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد جنيدي قررت تجديد حبس مدير المدرسة القومية 15 يوما، إلا أن محامي المتهم تقدم بطلب استئناف عارض لجلسة الغد الخميس لإعادة عرض المتهم على قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسه، بعد أن قررت نيابة بندر المنيا بإشراف المستشار تامر مطيع تجديد حبس المتهمين الأربعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى السبت الماضي، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، بوجود أعمال تنقيب عن آثار داخل مدارس القومية الخاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي" الكائنة بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.

شكل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، ومعاونة النقيب أحمد معتز، وبالانتقال والفحص، تم ضبط "محمد م ع"، 36 سنة، خفير خصوصي بالمدرسة، مقيم بقرية تلة، وبمواجهته بما جاء بالتحريات قرر قيامه وكل من: "محمد ف ك" 40 سنة موظف شئون قانونية بالري، وعضو مجلس إدارة جمعية تعاونية "التعليمية للمعاهد القومية الخاصة"، و"عمار. م ج" 25 سنة، طالب بكلية السياحة والفنادق، ومقيم فى فيصل بالقاهرة، و"محمود. ا م" 24 سنة، طالب بمعهد الهندسة، ومقيم بمركز أبو قرقاص، بالاتفاق مع"ي-م" 45 سنة، مدير المدرسة، بالتنقيب عن الآثار داخلها، عقب انتهاء اليوم الدراسي الخميس والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، على أن يقوم الأخير بتسهيل دخولهم وتأمينهم أثناء الحفر.

وبإرشاد الخفير تم ضبط المتهمين داخل غرفة المعلمين أثناء قيامهم بالتنقيب، وتبين وجود حفرة بعمق 25 مترًا، وعثر على الأدوات المستخدمة وهي عبارة عن: "فأس –بلطة –جهاز قياس ماء –بخور –مياه ورد- خرطوم طويل – وسائل إنارة"، كما تم ضبط قطعة أثرية بحوزتهم على شكل قاعدة من الجرانيت بها نقوش ورسومات فرعونية ومثبت أعلاها شكل قدم يشتبه في أثريتها. وبمواجهة المضبوطين أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وأيدوا ما جاء بأقوال الخفير المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11949 إداري قسم شرطة المنيا.
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