القاهرة تواصل أعمالها لتوسعة شارع جسر السويس

واصلت محافظة القاهرة متابعتها الشوارع المحورية، وإجراء ما يلزم لتوسيع الشريان المروري والقضاء على الازدحام.



وأجرى إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، متابعة أعمال توسعة شارع جسر السويس، بضم الجزيرة الوسطى إلى الشارع لحل مشكلة المرور، والتي تقوم بها مديرية الطرق بالمحافظة، بحضور رئيس حي النزهة.



يذكر أن القاهرة أعلنت عن تطوير ميدان الألف مسكن ضمن خطة المحافظة بالمنطقة الشرقية في ميدان الألف مسكن بإنشاء سور حول الموقف لعدم الوقوف خارجه، وإنشاء 10 حارات لوقوف السيارات، ومتابعة الإشغالات بالميدان وإنهاء كافة مظاهر السلبية.



وقال إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، إن الأعمال الجارية بميدان الألف مسكن لإعادة تنظيم الموقف وعدم الانتظار خارجه والتسير المروري وحل مشكلة الزحام بالميدان، وإنهاء إشغالات الميدان والباعة الجائلين به.