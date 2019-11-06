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مراهق قتلته الألعاب الإلكترونية.. وطبيب نفسى: تقوده للعنف

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:51 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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يمارس الأطفال والمراهقون يوميًا، الألعاب الإلكترونية، على هواتفهم الشخصية، لكن لا يعلم كثيرون أن إدمان هذه الألعاب أدى لموت مراهق تايلاندي بالسكتة دماغية.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية، أن المراهق الذى الذي يدعى بياوات هاريكون، 17 عامًا، كان يمارس الألعاب الإلكترونية بشكل يومي، وحين دخل والده إلى الغرفة، وجده مستلقيًا على الأرض من فوق الكرسي الخاص بالكمبيوتر.

وبعد فحص الأطباء الجثة، وجدوا أنه توفي نتيجة إصابته بجلطة دماغية، بسبب اللعب على الكمبيوتر بشكل دائم، وأشار الأب إلى أن ابنه كان مدمنًا للألعاب، وأنه كان يستيقظ طوال الليل للعب.

وحلل الدكتور على عبدالراضي، استشاري العلاج والتأهيل النفسي، هذه الظاهرة، بأن منظمة الصحة العالمية في آخر تقارير لها انفردت بمجموعة الألعاب الإلكترونية واضطرابات الإدمان تحت مسمي "الإدمان السلوكي".

وقال للدستور، إن الألعاب الإلكترونية تحرق الأدرينالين فى الجسم بشكل عالي، مما يؤدى إلى اختلال مزاجي، فيصبح المراهق شديد الفرح أحيانًا وأخرى شديد الحزن وهكذا.

وتطرق عبد الراضي إلى أن الألعاب الإلكترونية توثر على هرمون الدوبامين، تلعب بمشاعر المراهق، فتجعله أكثر سعادة في اللحظة الأولى من اللعبة، تلك التى تسمي "حرب المبتدئين" ثم تقوده إلى الخسارة التى تجعله أكثر حزنًا واكتئابا.

ويضيف أنه فى حالة انسحاب الألعاب الإلكترونية، تحدث للمراهق أعراض انسحاب، منها انفعال شديد غير مبرر، لأنه اعتمد على الشعور بالسعادة، وما يسمى "سلوك المقامرة"، التى ينتج عنها إيزاء الغير، ونوع من أنواع التلبس مع الناس المحيطة، وخلل إدراكي ممكن يصل به إلى التعامل مع الآخرين بعنف حتى القتل.
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