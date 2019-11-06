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توك شو

خبير استراتيجي: قطر تقدم رشاوى لأشخاص مؤثرين في دول صناعة القرار

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قال اللواء سمير راغب، مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك الكثير من الأدلة المؤكدة على دعم قطر للإرهاب، وعلى تورطها فى عمليات قامت بها تنظيمات إرهابية، ومعظم الدول التى تتعامل مع قطر تعلم بأنها إرهابية وراعية للإرهاب بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف راغب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترانيوز"، أن تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد المقاطعة العربية لقطر في عام 2017، جاء لدعم الولايات المتحدة لمصالحها وليس مبادئها، لأن ما شهدناه بعد ذلك كان مغايرًا تمامًا سواء من قبل الإدارة الأمريكية التشريعية أو التنفيذية.

وأوضح قطر تقدم رشاوى للدول في صورة تجارة مثل شرائها للسلاح وهي ليست بحاجته، وتقوم بتقديم رشاوى لأشخاص مؤثرين فى دول صناعة القرار مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أو مراكز بحثية دولية، وبالتالى تنقل بعض وكالات الأنباء عن المراكز البحثية معلومات مغلوطة، وبالتالي تنجح.
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