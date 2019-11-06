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سياسي

طلب إحاطة بشأن شهادات محو الأمية المزورة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:43 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة بيع شهادات محو الأمية للتحايل على استخراج الأوراق الرسمية وانهاء الأوراق الحكومية، مؤكدًا أنها تمثل ظاهرة خطيرة مع وصول نسبة الأمية إلى ما يقارب من 29% من الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر أي أن مصر لديها 18 مليون أمي وفقًا لجهاز التعبئة العامة والاحصاء.

وأوضح أن الأونة الأخيرة تشهد بيع شهادات محو الأمية بالسوق السوداء وصل سعرها إلى 5 آلاف جنيه، والنتيجة موظفين يعملون وهم لا يجيدون القراءة والكتابة، ونصل إلى نسبة كبيرة لا حصر لها من الأميين في مصر ويصبح الحصول على شهادة محو الأمية عبارة عن سبوبة يحصل عليها المواطن لمجرد الانتهاء من وسواس البطالة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأمية فى مصر بدلًا من القضاء عليها.

وأضاف أن شهادات محو أمية يحصل عليها من لم يخضون للبرنامج، وتابعت هذه العملية تتم من خلال وجود مَن يحضرون الامتحانات بدلًا من الأُميين للحصول على الشهادة، وهو ما يلجأ إليه ليس فقط الشخص الأمي، ولكن الموظفين المطلوب منهم محو أمية عدد معين للحصول على الوظيفة.

وأكد النائب أن الأمية تعتبر من أخطر التحديات التى تواجه مصر، حيث تقف حائلا أمام مشروعات الدولة نحو التنمية وزيادة معدلات الإنتاج، ما يؤثر على الأمن القومى للبلاد، مطالبًا بتمويل خاص لتصنيف القرى التى تحتاج إلى مكافحة الأمية وحل مشكلات صعوبة التحرك للبعض الأماكن البعيدة فى المحافظات، وتوفير حوافر للمحجمين عن الالتحاق بفصول محو الأمية، بالإضافة إلى حل مشكلة عدم وجود مدرسين مؤهلين للتعامل مع الأميين.
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