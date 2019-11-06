محاكمة رئيسة مأمورية ضرائب طردت زميلها من مكتبها

أحالت النيابة الإدارية رئيسة مأمورية الضرائب العامة ببنها للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامها بإهانة مأمور ضرائب وطرده من مكتبها والتلاعب في سجل الحضور والانصراف.



وكشفت التحقيقات في القضية رقم 183 لسنة 61 قضائية عليا، عن أن "إيمان. م" رئيسة مأمورية الضرائب العامة ببنها ارتكبت مخالفة إدارية، وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفت مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.



وتبين أن المحالة تحدثت قبل إحالتها للمعاش مع "الصابر. أ" مأمور الضرائب بذات المأمورية بأسلوب غير لائق، ووجهت له عبارات تحمل معنى الإهانة وطردته من مكتبها دون مبرر.



وجاء بأوراق القضية أن رئيسة ضرائب بنها استخدمت المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمأمورية قرين اسم جمال إبراهيم يوم 18 مايو 2017 وداليا نبيل يوم 31 مايو 2017 بالمخالفة للتعليمات.