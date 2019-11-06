خبيرة تسويق: فوز مصر بجائزة الريادة الدولية يساهم في إعادة الثقة للسياح (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الليثي، خبيرة التسويق السياحي، إن مصر رائدة في المجال السياحي مما يؤثر بشكل كبير على عدد السياح القادمين لمصر خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن مصر فازت بجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة لعام 2019.



وأضافت "الليثي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن فوز مصر بتلك الجائزة يساهم في إعادة الثقة للسياح في أن مصر أمان ومؤهلة لاستقبال السياح من جديد، مشيرة إلى أن مصر أصبحت في صدارة الدول التي تبذل جهد كبير لجذب السياح.



ونوهت "الليثي"، بأنه تم وضع مصر على خريطة السياحة العالمية بصورة أكثر حرفية وتقنية بعد فوزها بجائزة الريادة الدولية، موضحة أن جناح مصر ببورصة لندن للسياحة العالمية شهد إقبال كبير هذا العام، وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.