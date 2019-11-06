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سياسي

وكيل البرلمان يكلف رؤساء اللجان بدراسة بيان الحكومة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:42 م
السيد الشريف
السيد الشريف
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كلف السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية بدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أمام البرلمان دراسة متأنية.

جاء ذلك في أول اجتماع للجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة الحكومة، حيث عقدت اليوم اجتماعها الأول بحضور زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي، ووزير شئون مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان النوعية والمستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، وأحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة واللواء كمال عامر رئيس بجنة الدفاع والأمن القومي وهشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، وحسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية وعمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والنائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية، وهمام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.

وقال السيد الشريف وكيل المجلس، إن الرد على بيان الحكومة، مهمة في غاية الخطورة والمهمة المكلفة بها اللجنة هي إعداد تقرير عن خطاب رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

وأضاف الشريف، أن فلسفة البيان تعبر عن طبيعة العمل في المرحلة الحالية والعمل الذي يتسم بالصدق والشفافية والوضوح في التعاطي مع الموضوعات والبيانات، خاصة وأن مجلس النواب تحمل مسئولية كبيرة في الرقابة في ظروف دقيقة وصعبة واستطاعت الحكومة إنجاز عدد من الملفات الشائكة وإنجاز بعض الملفات بشكل متميز.

وقال الشريف: "لا يمنع ذلك من حدوث بعض أشكال القصور في بعض الملفات التي سندرسها وندرجها في تقرير الرد على بيان الحكومة".

وأضاف الشريف: "الإصلاح الاقتصادي تجاوز الواقع الذي كانت عليه مصر عام ٢٠١٤ وتحول الوضع الاقتصادي إلى موقع إشادة العالم والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي بما يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح".
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