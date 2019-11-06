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مصر

التموين تشتري 175 ألف طن قمح فرنسي وروسي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم، عبر بيان لها إنها اشترت 175 ألف طن من القمح في المناقصة العالمية رقم ١٦، والتي أعلنت عنها أول أمس، وذلك للشحن بين 15 و25 ديسمبر.

أوضحت الهيئة أن الكمية تشمل 120 ألف طن من القمح الفرنسي و55 ألف طن من القمح الروسي.

وكانت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، عن المناقصة رقم ١٦ لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن بين الـ15 و25 من ديسمبر المقبل.

كما ترغب الهيئة أيضًا فى شراء القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكى الصلب، أو القمح الكندى الناعم. قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم،، قمح ألمـاني قابل للطحن،قمح ارجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن او قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.
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