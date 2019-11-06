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مصر

موقع أسترالي: السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في 2018

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:34 م
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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قال موقع "ترافيل ويكلي الأسترالي" اليوم الأربعاء، أن السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات على الإطلاق في العام الماضي، على الرغم من حظر الرحلات الجوية البريطانية إلى واحدة من أهم الوجهات الرئيسية المصرية، شرم الشيخ.

وكانت وزارة السياحة أعلنت أن القطاع السياحي حقق إيرادات بلغت 9.91 مليار جنيه إسترليني في 2018-2019، بينما وصل عدد السياح العالميين إلى 12 مليون شخص هذا العام، وتوقعت أن يتجاوز الذروة 13.6 مليون في عام 2010.

وتابع الموقع البريطاني، أن الحكومة البريطانية رفعت حظر الطيران عن شرم الشيخ، ومنذ ذلك الحين أعاد عدد من شركات السياحة البريطانية رحلاتهم لشرم الشيخ بما فيهم شركة Tui التي تبدأ حجز رحلات الطيران لشرم الشيخ غدًا الخميس.

أردف الموقع، أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل، وسط توقعات بأن يجذب الملايين من السياح للقاهرة، حيث سيكون أكبر متحف أثري في العالم وسيضم 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك مقتنيات من مقبرة توت عنخ آمون.
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