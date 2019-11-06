"أزمات البحر الأحمر" تحذر من سقوط أمطار على المحافظة

أعلنت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق بالمحافظة، قد تكون غزيرة على مدن جنوب المحافظة، وهي "مدينة مرسى علم - الشلاتين - حلايب"، اعتبارًا من غد الخميس ولمدة 72 ساعة مقبلة.



من جانبها أصدرت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، تعليماتها باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.



وأضافت نائب المحافظ في بيان لها، أنه يجري التنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة أي تغيرات جوية خلال فترة التحذيرات، وإنهاء كل الاستعدادات مع رؤساء المدن وشركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة، لمتابعة الطقس أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ.